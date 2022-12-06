Advertisement

إقتصاد

مصرف شهير يقيل 1600 موظف!

Lebanon 24
06-12-2022 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1017699-638059934475646066.jpg
Doc-P-1017699-638059934475646066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

كشفت مصادر لـ CNBC أن بنك Morgan Stanley خفض أمس  الثلاثاء السادس من كانون الأول حوالي 2% من القوى العاملة العالمية لديه.

 

وأثرت تلك الخطوة على حوالي 1600 موظف من أصل 81.5 ألف موظف.

 

وتأتي تلك الخطوة بعدما أقالت عدد من البنوك موظفيها ومن بينها  Goldman Sachs وCitigroup و Barclays.

 

وتلجأ البنوك عادة إلى خفض من 1% إلى 5% من أضعف العاملين لديها قبل توزيع المكافآت لتوزيع الأموال الفائضة على الموظفين المتبقين.

 

وكان جيمس بي جورمان الرئيس التنفيذي للبنك صرح لرويترز الأسبوع الماضي بأن البنك يستعد لتنفيذ تخفيضات بسيطة في الوظائف.

(CNBC)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:31 | 2022-12-07
02:00 | 2022-12-07
16:30 | 2022-12-06
14:00 | 2022-12-06
14:00 | 2022-12-06
13:00 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website