مصرف شهير يقيل 1600 موظف!

كشفت مصادر لـ CNBC أن بنك Morgan Stanley خفض أمس الثلاثاء السادس من كانون الأول حوالي 2% من القوى العاملة العالمية لديه.

وأثرت تلك الخطوة على حوالي 1600 موظف من أصل 81.5 ألف موظف.

وتأتي تلك الخطوة بعدما أقالت عدد من البنوك موظفيها ومن بينها Goldman Sachs وCitigroup و Barclays.

وتلجأ البنوك عادة إلى خفض من 1% إلى 5% من أضعف العاملين لديها قبل توزيع المكافآت لتوزيع الأموال الفائضة على الموظفين المتبقين.

وكان جيمس بي جورمان الرئيس التنفيذي للبنك صرح لرويترز الأسبوع الماضي بأن البنك يستعد لتنفيذ تخفيضات بسيطة في الوظائف.

(CNBC)