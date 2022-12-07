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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
07-12-2022
|
02:31
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء ما بين 41500 و41600 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 41600 و41700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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