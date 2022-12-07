الدولار مستمرّ بالإرتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41800 و41900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 41500 و41600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.