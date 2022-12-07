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إقتصاد
الدولار مستمرّ بالإرتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
07-12-2022
|
09:42
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41800 و41900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 41500 و41600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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