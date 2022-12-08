400 مليار دولار من قيمة شركات التكنولوجيا الأوروبية تبخرت.. كيف؟

خلال العام الجاري خسرت صناعة التكنولوجيا في أوروبا أكثر من 400 مليار دولار من حيث القيمة ، وفقًا لما ذكرته شركة رأس المال الاستثماري Atomico.

وقالت Atomico في تقريرها السنوي "حالة التكنولوجيا الأوروبية" إن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا الأوروبية العامة والخاصة قد انخفضت إلى 2.7 تريليون دولار من ذروة بلغت 3.1 تريليون دولار في أواخر عام 2021.

وتؤكد الأرقام أن 2022 كان عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة المرتفعة لضغوط من المؤثرات العالمية التي تشمل الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية.

ويقوم الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة وعكس مسار التحفيز في عصر الوباء لكبح التضخم المرتفع.

ودفع ذلك المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم في شركات التكنولوجيا الخاسرة، والتي تعتمد قيمها عادةً على توقع التدفقات النقدية المستقبلية.

وقال توم ويمير الشريك في Atomico لـ CNBC: "لقد كانت سنة صعبة - حرب في أوكرانيا، تضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، توترات جيوسياسية في جميع أنحاء القارة. إنها بيئة الاقتصاد الكلي الأكثر تحديًا منذ الأزمة المالية العالمية."

في أوروبا، شهدت بعض الشركات انخفاضًا حادًا في قيمها السوقية، فخفضت Klarna السويدية تقييمها بنسبة 85٪ من 45.6 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار.

في غضون ذلك، انخفضت أسهم خدمة بث الموسيقى Spotify بأكثر من 60٪ في العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة الأوروبية إلى 85 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقرير Atomico، الذي يستند إلى بيانات واستطلاعات أجريت في 41 دولة.

وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 18٪ عن 100 مليار دولار التي جمعتها الشركات الناشئة الأوروبية في عام 2021.

(CNBC)