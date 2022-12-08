الدولار يتخطى عتبة الـ42 الف ليرة.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ارتفاعاً كبيراً، ما بين 42000 ليرة و42100 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 41950 و42050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.