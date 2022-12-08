روسيا: سقف أسعار النفط له تأثير محدود على الإنتاج

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قالت وزارة الطاقة الروسية، الخميس، إن سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع، لن يؤدي إلى اضطراب في إنتاج البلاد.وذكر النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين في بيان، أن "معظم الأسواق متاحة لسلعنا وفق مبادئ السوق الملائمة.. وأي تقلبات في إنتاج النفط لن تكون أعلى من تقلبات الربيع"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".يتتبع مراقبو النفط الإنتاج الروسي بسبب القلق من أن سقف الأسعار المفروض هذا الأسبوع قد يجبر روسيا - التي تمثل حاليًا ما يقرب من 10٪ من إنتاج الخام العالمي - على كبح العرض.وقال المسؤولون الروس مرارًا، إن البلاد لن تبيع الخام إلى أي مشترٍ يلتزم بالسقف، وهو قرار قد يؤدي إلى خفض الإنتاج، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.تقلب الإنتاج الروسي هذا العام وسط موجات من العقوبات التي طالت قطاع الطاقة - بالإضافة إلى العقوبات الذاتية من قبل بعض المشترين - في أعقاب غزو أوكرانيا.