20
o
بيروت
18
o
طرابلس
3
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا: سقف أسعار النفط له تأثير محدود على الإنتاج
Lebanon 24
08-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة الطاقة الروسية، الخميس، إن سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع، لن يؤدي إلى اضطراب في إنتاج البلاد.
وذكر النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين في بيان، أن "معظم الأسواق متاحة لسلعنا وفق مبادئ السوق الملائمة.. وأي تقلبات في إنتاج النفط لن تكون أعلى من تقلبات الربيع"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".
Advertisement
يتتبع مراقبو النفط الإنتاج الروسي بسبب القلق من أن سقف الأسعار المفروض هذا الأسبوع قد يجبر روسيا - التي تمثل حاليًا ما يقرب من 10٪ من إنتاج الخام العالمي - على كبح العرض.
وقال المسؤولون الروس مرارًا، إن البلاد لن تبيع الخام إلى أي مشترٍ يلتزم بالسقف، وهو قرار قد يؤدي إلى خفض الإنتاج، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
تقلب الإنتاج الروسي هذا العام وسط موجات من العقوبات التي طالت قطاع الطاقة - بالإضافة إلى العقوبات الذاتية من قبل بعض المشترين - في أعقاب غزو أوكرانيا.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
12:03 | 2022-12-07
07/12/2022 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
Lebanon 24
اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
13:40 | 2022-12-07
07/12/2022 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
07:00 | 2022-12-08
08/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-07
07/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
03:00 | 2022-12-08
08/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:35 | 2022-12-08
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
10:00 | 2022-12-08
بالأرقام.. هذا ما ربحته الشركات الغربية من أزمة الطاقة في الـ 2022
09:45 | 2022-12-08
إرتفاع جديد بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
05:00 | 2022-12-08
400 مليار دولار من قيمة شركات التكنولوجيا الأوروبية تبخرت.. كيف؟
03:43 | 2022-12-08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
02:27 | 2022-12-08
الدولار يتخطى عتبة الـ42 الف ليرة.. هذا ما سجله صباح اليوم
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
08/12/2022 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
08/12/2022 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
08/12/2022 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact