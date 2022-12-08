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إقتصاد

اليونان.. أفضل وجهة سياحية في العالم ضمن تصنيف جديد

Lebanon 24
08-12-2022 | 13:00
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اختيرت اليونان كـ "أفضل وجهة سياحية" للعام 2022، ضمن استطلاع أجرته مجلة Global Traveller المتخصصة في سياحة الأعمال والسياحة الفاخرة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

تعد السياحة قطاعًا رئيسيًا في اليونان، فهي تمثل ما يقرب من خُمس الاقتصاد ووظيفة واحدة من كل خمس وظائف يخلقها الاقتصاد، إذ زار البلاد أكثر من 31 مليون سائح في العام 2019 قبل الوباء.
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كانت اليونان قد حازت جائزة Global Traveler's Best Tourist Destination العام الماضي أيضًا. هذا العام، فازت الوجهة المتوسطية بخمس جوائز إضافية من مجلات وهيئات سفر مقرها الولايات المتحدة، وفق ما أفاد به موقع Greek Reporter.

المصدر: العربية
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