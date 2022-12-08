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إقتصاد
كم تبلغ فاتورة استيراد مصر من الصين؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
14:00
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سجلت قيمة واردات مصر من الصين 11.1 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 10.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى الصين مسجلة 1.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 36.7%.
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كما زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 9.8%.
صدرت مصر إلى الصين خلال هذه الفترة، وقودا وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، وفواكه بقيمة 74.3 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 62.1 مليون دولار، وألياف نسيجية بقيمة 26.5 مليون دولار، بالإضافة إلى جلود بقيمة 17.5 مليون دولار.
بينما استوردت مصر من الصين خلال هذه الفترة آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.3 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.6 مليار دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 839 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 787.3 مليون دولار، بالإضافة إلى منتجات كيميائية بقيمة 784 مليون دولار.
بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه." RT"
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