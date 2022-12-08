20
o
بيروت
19
o
طرابلس
0
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاقتصاد الروسي... كيف بدا خلال العام 2022؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، للصحفيين اليوم الخميس، بأن وزارة المالية تقدر عجز الميزانية الفيدرالية بنهاية عام 2022 عند 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال الوزير الروسي: "نظرا لأننا ننفذ حاليا عمليات كبيرة في السوق المالية، وسيتم إنفاق مبالغ كبيرة من الميزانية في نهاية العام، بما في ذلك جزئيا على حساب نفقات العام المقبل، لذلك فإننا نقدر هذا العام عجز الميزانية بحوالي 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي".
Advertisement
وأشار وزير المالية الروسي إلى أن عجز الميزانية العام القادم من المخطط أن يكون عند المستوى نفسه (2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).
وقبل أيام وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الميزانية لعام 2023 وفترة التخطيط 2024-2025، والذي ينص على خفض تدريجي في عجز الموازنة من 2% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
" نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
07:00 | 2022-12-08
08/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
03:00 | 2022-12-08
08/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-08
08/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
03:09 | 2022-12-08
08/12/2022 03:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
11:35 | 2022-12-08
08/12/2022 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2022-12-09
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:00 | 2022-12-09
في مصر... ارقام التضخم الى مزيد من الارتفاع
01:45 | 2022-12-09
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
23:00 | 2022-12-08
الشركات الغربية... كم ربحت من أزمة الطاقة في 2022؟
16:59 | 2022-12-08
شركة "غازبروم" ستصبح أكبر دافع ضرائب في روسيا
14:00 | 2022-12-08
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
09/12/2022 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
09/12/2022 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
09/12/2022 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact