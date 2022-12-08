20
o
بيروت
19
o
طرابلس
0
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الشركات الغربية... كم ربحت من أزمة الطاقة في 2022؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل أزمة الطاقة في الغرب ستتجاوز إيرادات أكبر 40 شركة طاقة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بالعام 2022 مستوى 3.6 تريليون دولار.
وللمقارنة فإن هذه الشركات حققت في العام 2021 إيرادات عند 2.4 تريليون دولار، أي أن نمو الإيرادات في 2022 بلغ 48%، بناء على حسابات صحيفة "فيدوموستي" الروسية التي استندت لبيانات موقع Tradingview.com والتقارير المالية للشركات.
Advertisement
وسوف يتضاعف صافي أرباح شركات الطاقة هذا العام تقريبا من 174 مليار دولار إلى 336 مليار دولار، وعلى وجه الخصوص، أضافت شركتا "أكسون موبل" و"شيفرون" الأمريكيتان 29 مليار دولار و19 مليار دولار على التوالي، فيما أضافت شركة "شل" البريطانية 23 مليار دولار.
وفي تقرير لشهر نوفمبر الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية: "أسعار الوقود المرتفعة للغاية تجلب مكاسب غير متوقعة للموردين: صافي أرباح منتجي النفط والغاز في العالم سيتضاعف في العام 2022 إلى 4 تريليونات دولار غير مسبوقة"."فيدوموستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
07:00 | 2022-12-08
08/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
03:00 | 2022-12-08
08/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-08
08/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
03:09 | 2022-12-08
08/12/2022 03:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
11:35 | 2022-12-08
08/12/2022 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2022-12-09
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:00 | 2022-12-09
في مصر... ارقام التضخم الى مزيد من الارتفاع
01:45 | 2022-12-09
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
16:59 | 2022-12-08
شركة "غازبروم" ستصبح أكبر دافع ضرائب في روسيا
16:00 | 2022-12-08
الاقتصاد الروسي... كيف بدا خلال العام 2022؟
14:00 | 2022-12-08
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
09/12/2022 09:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
09/12/2022 09:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
09/12/2022 09:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact