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إقتصاد

مخاوف من تداعيات الركود الاقتصادي... كيف تبدو ميزانيات بعض الدول العربية؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:00
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تعتمد دول عربية ميزانياتها للسنة القادمة 2023، في ظل تحديات ومخاوف من تداعيات ركود اقتصادي عالمي، لكن اللافت إلى أن العام 2022 كان خيرا على الاقتصادات التي تعتمد على صادرات الطاقة.

وفيما يلي لائحة بميزانيات أقوى الاقتصادات العربية:
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- الميزانية السعودية 2023:

النفقات 1114 مليار ريال، الإيرادات 1130 مليار ريال، فائض متوقع 16 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

- الميزانية الإماراتية السنة المالية 2023:

مصروفات قدرها 63.066 مليار درهم، إيرادات تبلغ 63.613 مليار درهم، فائض متوقع 0.547 مليار درهم.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

- الميزانية المصرية للسنة المالية 2022 – 2023:

(السنة المالية تبدأ 1 يوليو وتختتم في 30 يونيو)

الإنفاق المتوقع 2.07 تريليون جنيه مصري، الإيرادات المتوقعة 1.52 تريليون جنيه، عجز الميزانية 0.5582 تريليون جنيه.

(الدولار = 24.65 جنيه مصري 8 ديسمبر 2022)

- ميزانية الكويت للسنة المالية 2022 – 2023:

(السنة المالية تبدأ في 1 أبريل وتنتهي 31 مارس)

مصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار، إيرادات بقيمة 23.4 مليار دولار، عجز قيمته 124 مليون دينار.

(دينار كويتي = 3.26 دولار)

- ميزانية الجزائر لـ2023:

الحكومة الجزائرية رصدت أضخم موازنة منذ استقلالها بقيمة 13.918 مليار دينار جزائري، (نحو 98.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 (74 مليار دولار).

(الدولار = 138.15 دينار جزائري). "وكالات"


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