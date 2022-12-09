بعد ارتفاعه مساء أمس.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الجمعة، ما بين 42500 ليرة و42550 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 42600 و42700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.