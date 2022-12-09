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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
09-12-2022
|
03:27
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الجمعة، ما بين 42500 ليرة و42550 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 42600 و42700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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