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إقتصاد

البراكس يوضح سبب الحد من ارتفاع اسعار المحروقات

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:38
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أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان أن "تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية كان له الأثر الاكبر في الحد من ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار وتخطيه عتبة الـ 42000 ليرة".

وتابع: "فمنذ اقل من شهر تخطى سعر برميل خام البرنت 96 دولار لينخفض اليوم الى 76 دولار فنتج عنه انخفاض سعر الالف ليتر المستورد 85 دولارا للبنزين و 130 دولارا للمازوت خلال هذه الفترة، ولو بقيت اسعار النفط اليوم كما كانت عليه لكان تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 850000 ليرة والمازوت الـ 935000 ليرة".

ولفت إلى أن "الطلب على النفط في الاسواق الدولية ما زال في حده الادنى نتيجة الانكماش الاقتصاد العالمي، على الرغم من قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط OPEP+ الاستمرار في سياسة خفض انتاجها وتخفيف الاجراءات في سياسة الحجر الصحي في الصين".

تابع:"صدر في لبنان اليوم جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات مع ارتفاع في سعر صرف الدولار 700 ليرة بحيث احتسب 42700 عوضاَ عن 42000 ليرة في الجدول السابق. لكن تراجعت اسعار المحروقات بسبب انخفاض سعر الالف ليتر المستورد ما يقارب 28.5 دولارات لكل من البنزين والمازوت. وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 15000 ليرة لتصبح 766000 ليرة وصفيحة المازوت تراجعت 11000 ليرة لتصبح 813000 ليرة، اما قارورة الغاز فارتفعت 3000 ليرة لتصبح  469000 ليرة".

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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