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إقتصاد

الدولار يضعف وسط مخاوف الركود

Lebanon 24
09-12-2022 | 08:00
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تراجع الدولار، الجمعة، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، وسط توخي التجار الحذر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزي الأسبوع المقبل، حيث يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

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ومقابل الدولار، ارتفع اليورو بنسبة 0.5٪ تقريبًا خلال الليل، وقد اتجه نحو أعلى مستوى له في ستة أشهر بداية الأسبوع. وكان آخر ارتفاع لليورو بنسبة 0.23٪ عند 1.0579 دولار، وهو يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما مدد الدولار خسائره أمام الين، منخفضاً بـ 0.67٪ عند 135.77 ين.

وبالمثل، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب طفيفة خلال الليل، وارتفع بنسبة 0.23٪ إلى 1.22695 دولار، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر سجله يوم الاثنين عند 1.2345 دولار.

وأدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلى تراجع الدولار بأكثر من 8٪ من أعلى مستوى له في عقدين مقابل سلة من العملات، سجله في ايلول. 
المصدر: العربية
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