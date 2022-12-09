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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
09-12-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42000 و42100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 42500 و42550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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