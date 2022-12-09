كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42000 و42100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 42500 و42550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.