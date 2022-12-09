خبراء اقتصاديون يحذرون: استعدوا لركود لا مثيل له من قبل!

ان الاقتصاد العالمي خرج من حقبة شهدت استقرار النمو والتضخم على مدى أربعة عقود، ليدخل فترة من عدم الاستقرار المتزايد، فيما النظام الجديد الذي يضعف القدرة على التنبؤ، موجود ليبقى، وفقاً لما يراه أكبر مدير للأصول في العالم.

وقالت شركة BlackRock، إن الركود اقترب في جميع أنحاء العالم في وقت تعزز البنوك المركزية تكاليف الاقتراض بقوة لترويض التضخم، مشيرة إلى أنه في هذه المرة، ستشتعل المزيد من الاضطرابات في السوق أكثر من أي وقت مضى.

هذا يعني أن صانعي السياسات لن يكونوا قادرين على دعم الأسواق، كما فعلوا خلال فترات الركود السابقة، كما كتب فريق من استراتيجيي شركة BlackRock بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة فيليب هيلدبراند في تقرير بعنوان التوقعات العالمية للعام 2023.

وقال التقرير: "الركود متنبأ به بينما تتسابق البنوك المركزية لمحاولة ترويض التضخم. إنه عكس فترات الركود السابقة، فلن يسعف محافظي البنوك المركزية الإنقاذ عندما يتباطأ النمو في هذا النظام الجديد، على عكس ما يتوقعه المستثمرون".

وأضاف: "تقييمات الأسهم لا تعكس الضرر القادم".

إن احتمال الدعم المحدود للسياسة يعني أن المستثمرين يحتاجون إلى أساليب أكثر ديناميكية، تتضمن تغييرات أكثر تواتراً في المحفظة وأخذ "نظرة أكثر تفصيلاً للقطاعات والمناطق وفئات الأصول الفرعية، للتحرك أثناء التقلبات المقبلة"، وفقاً لـ BlackRock.

تقلبات أكبر

وقال الخبراء الاستراتيجيون إن "ما نجح في الماضي لن ينجح الآن، ولا ينطبق الدليل القديم المتمثل في شراء القيعان على هذا النظام من المقايضات الأكثر حدة وتقلبات الاقتصاد الكلي".

وتابعوا: "لا نرى عودة إلى الظروف التي ستحافظ على سوق صاعدة مشتركة في الأسهم والسندات، كما شهدنا في العقد السابق".

وحذرت بنوك وول ستريت من مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا إلى دويتشه بنك، من أن الأسهم الأميركية يمكن أن تنخفض بأكثر من 20٪ في العام 2023، بسبب الانكماش الاقتصادي ومخاطر السيولة التي تغذيها زيادة أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـغولدمان ساكس، أن هناك فرصة بنسبة 35٪ فقط في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي الركود.

(العربية)