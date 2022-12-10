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إقتصاد

بيع شركة فودافون في مصر.. ودولة عربية تستعد للدخول في الصفقة

Lebanon 24
10-12-2022 | 08:00
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أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة بيع من شركة فودافون مصر بقيمة 59.7 مليار جنيه لشركة أجنبية.

 

وبحسب تقرير البورصة المصرية، تم تنفيذ الصفقة بقيمة 59.7 مليار جنيه، بحجم تداول 132 مليون سهم، وبسعر نقدي يبلغ قرابة 17.92 يورو للسهم الواحد في التعاملات للشركات غير المقيدة في البورصة المصرية، خارج المقصورة الرئيسية

 

وبهذه الصفقة أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة الجنوب إفريقية شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات.

 

وفي 13 تشرين الثاني 2022، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ دراسة العرض المقدم من شركة فوداكوم غروب ليميتد (فوداكوم)، لشراء أسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات.

 

وذكرت الهيئة أن فوداكوم أودعت هذا العرض في ضوء عدم اعتزام الشركة المصرية للاتصالات؛ الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/10/2022 والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ، والمُسّلم الى الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وكشفت الرقابة المالية، أن العرض المُقدم على الأسهم حتى عدد 124.608 سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وبسعر نقدي يبلغ 17.92 يورو للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

 

وبحسب تقارير إعلامية، فإن جهاز قطر للاستثمار، (الصندوق السيادي القطري) يجري مُحادثات لـ شراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

 

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات؛ حِصة تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%. 

(روسيا اليوم)

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