بعد صفقة "تويتر".. ماسك يحاول استبدال ديونه عالية الفائدة

تدرس المصارف تقديم قروض جديدة لإيلون ماسك بضمان أسهمه في تسلا لاستبدال بعض الديون عالية الفائدة بقيمة 13 مليار دولار التي اتخذها لتمويل صفقة "تويتر" بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وأُجبرت البنوك بقيادة مورغان ستانلي، على تمويل حزمة القروض الممنوحة لتمويل صفقة "تويتر" من أموالها الخاصة بعد تدهور أسواق الائتمان والبداية المضطربة لعهد ماسك في "تويتر"، مما جعل الدين صعبًا لتجميع الديون من المستثمرين المؤسساتيين.

وركزت المناقشات حتى الآن على كيفية استبدال 3 مليارات دولار من الديون غير المضمونة التي تدفع "تويتر" عليها سعر فائدة عند 11.75%.

وتشير التقديرات إلى أن الشركة ستواجه تكاليف فائدة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار إذا استمر هيكل الدين الحالي وهو أكثر من أرباح "تويتر" لعام 2021 بأكمله.

(العربية)