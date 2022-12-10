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إقتصاد

النفط ينخفض 10% في أكبر خسائر أسبوعية منذ أشهر

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:16
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انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة بجلسة الجمعة مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
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ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو: "أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد"، وفق رويترز.
كانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج ردا على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في تشرين الثاني وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامان القياسيان إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل.

وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس.

وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأميركي منذ أوائل آب ولبرنت منذ نيسان.

وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.
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