اليكم أبرز الوثائق التي اعتمدتها قمة الاتحاد الأوراسي

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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، بأن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان) وقعوا 15 وثيقة عقب القمة التي جمعتهم في بيشكيك اليوم.وعقد اجتماع القمة في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ورئيس قرغيزستان صادر جباروف، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية ميخائيل مياسنيكوفيتش.وفيما يلي أبرز الوثائق التي تم توقيعها:- بروتوكول يدخل تعديلات على معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الموقعة بتاريخ 29 مايو 2014، حيث تم تحديد إجراءات جباية الضرائب غير المباشرة عند تقديم الخدمات إلكترونيا.- تقرر "بدء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة".- وثيقة "الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2023".- وثيقة حول "مجلس رؤساء الهيئات المرخصة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قطاع الطاقة".- تقرر "منح ميدالية" للمساهمة في تطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.- تقرير عن تنفيذ ميزانية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2021.- اعتماد ميزانية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2023.وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل." نوفوستي"