تعليق أوكراني رسمي بشأن "مصير" صادرات الحبوب من أوديسا

Advertisement

قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، الأحد، إن "المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود"، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.وأوضح ميكولا سولسكي: "هناك مشكلات، لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وفي ساعة متأخرة من مساء السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو، إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، "انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة".