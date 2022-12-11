Advertisement

إقتصاد

تعليق أوكراني رسمي بشأن "مصير" صادرات الحبوب من أوديسا

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1019045-638063603291839576.PNG
Doc-P-1019045-638063603291839576.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، الأحد، إن "المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود"، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.

وأوضح ميكولا سولسكي: "هناك مشكلات، لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
Advertisement

وفي ساعة متأخرة من مساء السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو، إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، "انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة".

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:16 | 2022-12-11
13:00 | 2022-12-11
09:40 | 2022-12-11
05:00 | 2022-12-11
04:36 | 2022-12-11
02:30 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website