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إقتصاد

على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 13:16
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد ما بين 42300 و42400 ليرة للدولار. وهي نفس التسعيرة التي افتتحت عليها السوق الموازية عصرا.
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