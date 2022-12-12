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إقتصاد
خلال فصل الشتاء... أوروبا ستشهد تراجعا ملحوظا بامدادات الغاز
Lebanon 24
12-12-2022
|
05:00
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أعلنت رئيس لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، إيمانوئيل فارغون، أن الوضع حول إمدادات الغاز إلى أوروبا في الشتاء القادم سيكون أصعب بكثير مما عليه الآن.
وقالت فارغون في حديث لإذاعة "Europe 1": "ما نعرفه هو أن الوضع حول إمدادات الغاز إلى أوروبا في الشتاء القادم سيكون أصعب بكثير مما عليه في الشتاء الجاري. وبالرغم من أن فرنسا لا تستخدم الكثير من الغاز، إلا أن أوروبا تستخدم الكثير منه. ونستخدم الغاز لتدفئة المنازل وللصناعات على حد سواء. ولا يزال التوتر حول إمدادات الغاز مستمرا".
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وأضافت أن فرنسا ستتمكن من التغلب على القضايا التي ستواجهها في الشتاء الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء القادم 2023-2024."نوفوستي"
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