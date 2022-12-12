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إقتصاد

من سعر الفائدة إلى صادرات الأسلحة... انجازات اقتصادية حققتها تركيا

Lebanon 24
12-12-2022 | 23:00
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر اسطنبول اليوم، عن انجازات تركيا وعن خططها المستقبلية في مجال النفط والغاز والصناعات الدفاعية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر باسطنبول:

- نهدف بالعام القادم، إلى زيادة إنتاجنا المحلي داخل تركيا من البترول إلى 100 ألف برميل يوميا.
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- حققنا نجاحات كبيرة في تحويل الأزمات إلى فرص، ونواصل إنجاز المشاريع الكبيرة.

- رفعنا حجم الإنفاق على الصناعات الدفاعية من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 75 مليار دولار.

- لقد كتبنا قصص نجاح كبيرة جدا بتطوير الصناعات الدفاعية خلال 20 عاما، رغم أنها فترة قصيرة نسبيا.

- صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات خلال العام الحالي.

- عدد شركاتنا العاملة في الصناعات الدفاعية ارتفع إلى أكثر من 1600 شركة، بعد أن كان عددها 56 شركة قبل 20 عاما.

- بدأنا مرحلة جديدة في استخراج الغاز الطبيعي من خلال اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.

- سياستنا الرسمية التي اتبعناها منذ بداية الأزمة الأوكرانية هي السياسة القائمة على الاعتدال والتوازن، ودعم الحقوق وضرورة حل المشاكل سلميا عن طريق الحوار والتفاوض، زادت بشكل كبير من الاهتمام بتركيا وموقعها الجيوسياسي.

- أصبح اسم تركيا يذكر عند الحديث عن المراكز المهمة والاستراتيجية في آسيا، وهذا يعطينا ميزة أننا نستطيع أن نفتح أسواقاً جديدة ونزيد من صادراتنا بشكل كبير. 

- قريباً ستبدأ النتائج الإيجابية لسياستنا المتعلقة بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي التركي، تظهر على نسب التضخم في تركيا (يقصد سينخفض التضخم بعد تكرار خفض الفائدة).
"RT"

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