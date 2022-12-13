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إقتصاد
اكتشاف حقل غاز جديد في روسيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-12-2022
|
02:00
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أعلنت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" اكتشاف حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة غيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.
واكتشفت حقل الغاز Arctic LNG 1، وشركة تابعة لـ"نوفاتيك"، ومن المخطط أن تبني على أساس الحقل الجديد ثالث أكبر مشروع لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG).
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وجاء في بيان صدر عن الشركة: "تعلن نوفاتيك أن شركة Arctic LNG 1 التابعة لها قد أكملت اختبار البئر الاستكشافي الأول في منطقة ترخيص "بوخارينسكم" المتاخمة لمنطقة ترخيص "تريخ بوغرنيم" في شبه جزيرة غيدان، وبناء على نتائج العمل الذي جرى تنفيذه تم اكتشاف حقل جديد لمكثفات الغاز".
وأضاف البيان، أن "احتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج في الحقل الجديد حسب التصنيف الروسي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب واحتياطي الهيدروكربونات السائلة 2 مليون طن".
وتمت تسمية الحقل المكتشف على اسم الجيولوجي البارز فيكتور إيفانوفيتش، الذي قدم مساهمة كبيرة في تأسيس شركة "نوفاتيك" وفي الدراسة الجيولوجية وتطوير الغاز الطبيعي واحتياطيات الهيدروكربونات السائلة للشركة في منطقتي يامال وغيدان." نوفوستي"
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