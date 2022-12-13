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إقتصاد

سوق العملات الرقمية... مستثمرون يسحبون رقما قياسيا

Lebanon 24
13-12-2022 | 05:00
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حذر المستثمر الأمريكي الشهير، جيم رودجرز، من الاستثمار في سوق العملات الرقمية، وقال إن معظم العملات الرقمية الحالية ستختفي في النهاية وتنخفض قيمتها.

وقال المستثمر: "ما زلت متشككا بشأن العملات المشفرة وأتوقع أن يختفي معظمها في النهاية وتنخفض قيمتها إلى الصفر".
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وأوضح رودجرز أن العملات الرقمية التي تقوم حكومات بإصدارها هي التي ستبقى قابلة للتداول، كما أن السلطات نفسها ستسعى إلى فرض السيطرة على تداول العملات الرقمية التي "قد تبقى كأدوات تجارية".

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الاثنين، أن مستثمرين سحبوا رقما قياسيا بلغ 91000 عملة بيتكوين في الشهر الماضي بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار من بورصة العملات المشفرة FTX، وهو أكبر تدفق خارجي في تاريخها.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، روستين بنهام، إن العملات الرقمية يمكن أن تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب استخدامها المنتظم في الأنشطة الإجرامية.

وكان خطاب بنهام مخصصا لانهيار بورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX، والذي تسبب انهيارها بحدوث اضطراب في قطاع صناعة العملات المشفرة، لذلك نشأت شكوك حول مستقبل هذه العملات.

وتدعو السلطات الأمريكية بنشاط إلى زيادة تنظيم التداول في الأصول المالية الرقمية وتوفير الإشراف على المنصات التي تجري المعاملات معها.

ويعد رودجرز أحد أشهر المستثمرين في العالم ومؤسس مشارك لصندوق الاستثمار Quantum، الذي أنشأه مع الملياردير جورج سوروس. ورودجرز هو مؤلف عدد من الكتب عن الاستثمار، كما تمت تسمية مؤشر رودجرز الدولي للسلع (RICI) باسمه."نوفوستي"


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