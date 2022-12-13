توقيع اتفاقيات بـ34 مليار دولار... هذا ما اعلنته مصر

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أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر، أيمن حمزة، إن مصر لديها استقرار كبير فيما يخص موضوع الطاقة، وهي تصدر للخارج من خلال الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.وأوضح أن هناك مشروعات طموحة للربط مع الدول الأوروبية، خاصة أن مصر أرض خصبة للاستثمار، ولا سيما بالمشروع الخاص بإنشاء واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بطاقة 10 آلاف ميغاوات.وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر وقعت فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح خلال مؤتمر المناخ cop27 في شرم الشيخ 4 مذكرات تفاهم بإجمالي 28 ألف ميغاوات، بإجمالي استثمارات 34 مليار دولار، وتوفر 50 ألف فرصة عمل.وتابع: "هذه المشروعات هي ترجمة حقيقية للاستثمار المباشر وإقبال كبير من المستثمرين سواء من الإمارات أو السعودية أو الدول العربية والأجنبية الأخرى، والاشتراكات مع الشركات المحلية وبالتالي نسير في مخطط استراتيجي يتم تنفيذه".وواصل: "لا توجد لدينا أي تحديات أو قصور أو عجز في تلبية الاحتياجات الكهربية المستقبلية، والطاقة المتجددة مرتبطة ارتباطا كبيرا فيما يخص الهيدروجين الأخضر، وهذا يعتبر ملف طاقة للعالم مستقبلا، ووقعنا مذكرات تفاهم واتفاقات إطارية بما يصل إلى 85 مليار دولار، وهذه استثمارات ضخمة"."أخبار اليوم"