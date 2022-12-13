17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-7
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"روسآتوم" الروسية.. بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية
Lebanon 24
13-12-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركة "روسآتوم" الروسية قدمت الوثائق اللازمة للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.
كتب نوفاك في مقالة له في مجلة "إنرجي بوليسي" التابعة لوزارة الطاقة الروسية: "تم إرسال المستندات لمناقصة بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".
Advertisement
وكان نوفاك قد كشف في أكتوبر الماضي، عن مشاركة "روسآتوم" في مناقصة بناء أول محطة نووية في المملكة العربية السعودية، حيث تمت دراسة إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.
وفي وقت سابق أشار نوفاك إلى أن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية، ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتماما.
ووقعت موسكو والرياض في 2017 اتفاقية حول الطاقة والمناخ ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة. كذلك وضع البلدان خريطة طريق لتعزيز التعاون بينهما، وذلك عبر الاستثمار في مجالات عديدة أبرزها مشروع مدينة "نيوم"، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والصناعة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
05:15 | 2022-12-13
13/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
02:45 | 2022-12-13
13/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
03:30 | 2022-12-13
13/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:30 | 2022-12-13
إعتقال مؤسس بورصة العملات المشفرة "FTX"
14:00 | 2022-12-13
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
09:45 | 2022-12-13
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
08:13 | 2022-12-13
أفضل السلع للتحوط من التضخم في عام 2022... ما هي؟
08:00 | 2022-12-13
توقيع اتفاقيات بـ34 مليار دولار... هذا ما اعلنته مصر
07:09 | 2022-12-13
من هو أغنى رجل في مصر؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact