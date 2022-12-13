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إقتصاد

"روسآتوم" الروسية.. بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

Lebanon 24
13-12-2022 | 13:00
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركة "روسآتوم" الروسية قدمت الوثائق اللازمة للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

كتب نوفاك في مقالة له في مجلة "إنرجي بوليسي" التابعة لوزارة الطاقة الروسية: "تم إرسال المستندات لمناقصة بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".
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وكان نوفاك قد كشف في أكتوبر الماضي، عن مشاركة "روسآتوم" في مناقصة بناء أول محطة نووية في المملكة العربية السعودية، حيث تمت دراسة إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.

وفي وقت سابق أشار نوفاك إلى أن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية، ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتماما.

ووقعت موسكو والرياض في 2017 اتفاقية حول الطاقة والمناخ ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة. كذلك وضع البلدان خريطة طريق لتعزيز التعاون بينهما، وذلك عبر الاستثمار في مجالات عديدة أبرزها مشروع مدينة "نيوم"، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والصناعة.
المصدر: روسيا اليوم
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