أفضل السلع للتحوط من التضخم في عام 2022... ما هي؟

يتجه المستثمرون بشكل متزايد للتركيز على الاستثمار في السلع بعد الانكماش في أسواق الأسهم العالمية خلال 2022، غالبًا ما يتفوق سوق السلع على الأسهم في أوقات تقلبات السوق حيث توفر إمكانية تحقيق عوائد تضرب التضخم.

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أسعار السلع الأساسية هي مؤشر للعرض والطلب والتي بدورها تتأثر بعوامل مثل الجغرافيا السياسية واتجاهات المستهلك والطقس القاسي والبنية التحتية والسياسات الحكومية وصحة الاقتصاد، يمكن أن يؤدي الارتفاع غير المتوقع في التضخم إلى تآكل القوة الشرائية لمحافظك مما يقلل من قيمة استثماراتك.

ومع ذلك، هناك أخبار سارة للمستثمرين الذين يقومون بتقييم السلع على أنها وسيلة للتحوط من التضخم، حيث يُظهر بحث حديث أن ارتفاعًا بنسبة 1% في التضخم غير المتوقع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 7% إلى 9%.

ما هي السلع؟

السلع هي مجموعة واسعة من السلع الزراعية والمواد الخام التي يمكن تداولها علنًا، إنها أصول ملموسة مثل المعادن والنفط والسلع الزراعية التي يمكن تداولها في بورصة السلع.

بشكل عام، يقسم المستثمرون السلع إلى فئتين:

1 .السلع الصلبة: السلع الصلبة هي سلع يتم الحصول عليها عن طريق التعدين أو التنقيب مثل المعادن (بما في ذلك الذهب والألمنيوم) وموارد الطاقة (مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والبنزين).

2 .السلع اللينة: السلع اللينة مثل الذرة والقمح وفول الصويا هي منتجات يتم الحصول عليها من خلال الممارسات الزراعية.

لكن هل تشكل هذه السلع الأساسية وسيلة جيدة للتحوط ضد التضخم؟

في عام 2021 نمت المنتجات المتداولة في البورصة السلعية (باستثناء فئة أصول المعادن الثمينة) بنسبة 36.5%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) إلى 7%.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذه الاستثمارات البديلة تتصدى للتضخم:

1 .مع زيادة الطلب على المنتجات المختلفة، تزداد أيضًا الحاجة إلى السلع المستخدمة لإنتاجها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

2 .السلع لها ارتباط منخفض بفئات الأصول التقليدية مثل الصناديق المشتركة والأسهم، وهذا يعني أنه إذا انخفضت أسعار الأسهم ترتفع أسعار السلع.

3 .تتأثر السلع أيضًا بشدة بديناميكيات العرض والطلب، على سبيل المثال: إذا كان هناك محصول كبير لسلعة زراعية معينة فعادة ما ينخفض سعره، على النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف أو الفيضانات إلى ارتفاع الأسعار بسبب مخاوف من تأثر الإمدادات المستقبلية.

4 .بالمقارنة مع الأصول الأخرى مثل TIPS (الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزينة) والتي تستخدم لمكافحة مخاطر التضخم، تقدم السلع عوائد أعلى، عيب الاستثمار في الأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة هو أن الحماية من التضخم لن تتجاوز المركز الممول.

ما هي السلع التي يجب أن تبحث عنها للحماية من التضخم؟

المعادن الثمينة

المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة لها قيمة اقتصادية عالية وتعمل كتحوط كبير ضد ارتفاع التضخم، تم استخدام الذهب بسهولة كعملة بديلة في الاقتصادات الضعيفة والتي يشار إليها عادةً بمعيار الذهب، ارتفع صندوق SPDR Gold Trust (GLD) الذي يتتبع أداء أسعار سبائك الذهب بنسبة 6% منذ يناير 2022 حتي منتصف العام.

بعض البدائل لصناديق ETF: هي iShares Gold Trust (التي توفر نسبة نفقات سنوية أقل) و VanEck Merk Gold Trust (الذي يسمح للمستثمرين باسترداد الأسهم مقابل الذهب المادي)، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن سعر الذهب يمكن أن يتقلب بشكل كبير، وفي بعض الأحيان قد لا يكون بمثابة أفضل وسيلة للتحوط ضد التضخم.

بالنسبة للفضة، فإن صندوق iShares Silver Trust هو صندوق سلع مشهور يحتفظ بالفضة المادية ويتتبع أداء هذا المعدن الثمين.

المعادن الصناعية

تظهر المعادن الصناعية مثل النحاس والألمنيوم أيضًا تقديراً جيداً للأسعار، تشير التقديرات إلى أن سعر النحاس سيتضاعف في السنوات الخمس المقبلة بفضل الطلب المتزايد، النحاس هي مادة خام أساسية تستخدم في بناء المنازل والمركبات الإلكترونية وأدوات الطهي ومجمعات الطاقة الشمسية.

وبالمثل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الليثيوم وهو معدن صناعي أساسي يستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مع بدء الاقتصادات الكبرى في إعطاء الأولوية لإزالة الكربون والتوجه نحو مصادر طاقة أكثر اخضرارًا سيزداد الطلب على المعادن الصناعية أيضًا، في الولايات المتحدة على سبيل المثال اقترح الرئيس "جو بايدن" خطة وظائف أمريكية بقيمة 2.25 تريليون دولار تتضمن استثمارًا بقيمة 174 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية وحده.

سلع الطاقة

لقد تحركت أسعار الطاقة تاريخياً بشكل وثيق مع التضخم حيث أن التغيرات في هذه السلعة تؤثر على كل أسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، تؤثر الطاقة على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد بدءًا من تزويد وسائل النقل بالوقود إلى تشغيل المصانع، على الرغم من أن التحول نحو الوقود الأخضر قد اكتسب زخمًا، إلا أن الطلب على الوقود الأحفوري لم يتأثر كثيرًا.

على سبيل المثال: تعد الصناعات الثقيلة من أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون، إنهم يعتمدون بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وتعتبر إصلاح العملية بالكامل باستخدام تقنية وبنية تحتية جديدة للطاقة الخضراء ليس أمرًا جذابًا من الناحية الاقتصادية.

يشير التحول البطيء إلى التكنولوجيا الخضراء وحقيقة أن الصناعات تستهلك 29 % من إجمالي الطاقة على مستوى العالم إلى أنه لا يزال هناك طلب كبير على الوقود الأحفوري، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستثمار العالمي في إمدادات النفط والغاز قد انخفض تدريجياً منذ عام 2014، لذلك، إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل ، فقد لا تكون فئة الأصول هذه هي الخيار الأفضل.

كيف تستثمر في السلع؟

1 .الاستثمار المباشر في السلعة

يمكن المضي قدمًا في شراء وتخزين وبيع سلعة مثل الذهب بنفسك، ولكن ستحتاج إلى معرفة واسعة وشبكة عميقة لضمان شراء المنتجات المناسبة وبيعها للمشتري المناسب.

2 .العقود الآجلة للسلع

إذا كنت لا ترغب في الاحتفاظ بأصل ملموس يمكنك اختيار عقد السلع الآجلة الذي يوفر تعرض مباشر للتغيرات في أسعار السلع الأساسية.

تتيح لك العقود الآجلة للسلع شراء أو بيع كمية محددة مسبقًا من سلعة بسعر محدد في تاريخ معين في المستقبل، يمكن استخدام العقود الآجلة للسلع لتقليل مخاطر التضخم، ستحتاج إلى حساب وساطة أو وسيط أسهم جدير بالثقة لتداول العقود الآجلة للسلع.

3 .شراء أسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المتخصصة في السلع

عادة ما يختار المستثمرون الأفراد ETF سلعة للاستثمار في السلع لأنها توفر سيولة أعلى.

بعض صناديق السلع الأساسية هي استثمارات تعاقدية مستقبلية تأخذ تكاليف التخزين في الاعتبار. لذلك ، قد لا تعطي سلعة مثل النفط بتكاليف تخزين عالية عوائد كبيرة.

4 .شراء أسهم الشركات المنتجة للسلع

يمكنك أيضًا شراء أسهم الشركات التي تنتج سلعًا مثل النفط الخام والغاز الطبيعي أو يمكنك شراء أسهم الشركات التي تبيع المنتجات الزراعية للمستهلكين.

مخاطر الاستثمار في السلع

في حين أن الاستثمار في السلع يوفر للمستثمرين العديد من الفوائد، فإن الاستثمار فيه ينطوي على بعض المخاطر أيضًا، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل الاستثمار في السلع.

1 .نظرًا لأن السلع تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العرض والطلب، فقد لا يكون أداء بعضها جيدًا أثناء فترات الركود الاقتصادي.

2 .يتسم سوق السلع بالتقلب الشديد، مما يؤدي أحيانًا إلى ضعف الأداء.

3 .أثناء التضخم المنخفض والمنتظم لا تشهد بعض المنتجات ارتفاعًا في الأسعار، هذا هو السبب في أن بعض السلع قد لا تعطي عوائد كبيرة خلال هذه السنوات.

4 .نظرًا لأن الاقتصادات العالمية تعيد التفكير في اعتمادها على سلع معينة مثل الفحم، فقد ترغب في إجراء تحليل شامل قبل الاستثمار في أي سلعة.