كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42800 و42900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي سجّلها صباحاً.

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