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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
13-12-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42800 و42900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي سجّلها صباحاً.
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