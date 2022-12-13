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إقتصاد
معدل البطالية يرتفع في بريطانيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-12-2022
|
23:00
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أظهرت البيانات الحكومية البريطانية، ارتفاعا في معدل البطالة في البلاد، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة، في علامة على ضعف سوق العمل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أكتوبر، ارتفاعا من 3.6٪ في الربع السابق.
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وأظهرت البيانات أيضا أن الوظائف الشاغرة انخفضت بمقدار 65 ألفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نوفمبر، إلى 1.9 مليون، وهو خامس انخفاض فصلي على التوالي وأول انخفاض سنوي منذ بداية العام الماضي.
لكن الأرقام أشارت إلى أن المزيد من الأشخاص يختارون العودة إلى العمل، مع انخفاض معدل عدم النشاط إلى 21.5٪ حيث يختار الأشخاص في الخمسينيات من العمر العودة إلى العمل في وقت تتزايد فيه التكاليف المعيشية.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الأجور المنتظمة، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 6.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، حيث تواجه الشركات ضغوطا متزايدة لزيادة الأرباح. هذا وانخفضت قيمة الأجور بنسبة 3.9٪ وسط ارتفاع معدلات التضخم."الإندبندنت"
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