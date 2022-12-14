18
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
-5
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تستعد لمد مصر بمياه من أنقى بحيرة في العالم
Lebanon 24
14-12-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة "بايكال" الروسية لمد السوق المصري بأجود أنواع المياه على الإطلاق، والتي تستخرج من أنقى بحيرة في العالم في روسيا.
وكشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT أن شركة "بايكال" من ضمن الشركات التي تقوم باستخراج المياه عالية النقاء، من أعمق بحيرة في العالم "بايكال" الروسية، التي يصل عمقها إلى 1500 متر، حيث تستخرج المياه عن طريق مواسير على عمق 400 متر أسفل سطح البحيرة.
Advertisement
وأوضح البلتاجي أنه بعد استخراج المياه يتم وضعها في "تانكات" مخصصة للحفاظ على نقاءها وجودتها، وترغب الشركة الروسية في تواجد هذه المياه في مصر وتصديرها لباقي دول المنطقة مباشرة أو عن طريق القاهرة، كما أنها ستتواجد في المحلات والمناطق الفاخرة على مستوى مصر.
وتعد بحيرة بايكال في سيبيريا ليست بحيرة عادية. يبلغ عرضها 49 ميلاً (78.8 كيلومترًا) وطولها 395 ميلًا (635 كيلومترًا) ، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم. ومع تاريخ يعود إلى 25 مليون سنة فهي أيضا الأقدم على الأرض. لكن الحجم والعمر ليسا الشيء الوحيد الذي يجعل هذه البحيرة فريدة."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
09:42 | 2022-12-13
13/12/2022 09:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟
Lebanon 24
إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟
11:39 | 2022-12-13
13/12/2022 11:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-12-14
الخطوات الأولى بدأت... كابل بحري يصل مصر باليونان
01:54 | 2022-12-14
كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
23:00 | 2022-12-13
معدل البطالية يرتفع في بريطانيا... اليكم التفاصيل
14:30 | 2022-12-13
إعتقال مؤسس بورصة العملات المشفرة "FTX"
14:00 | 2022-12-13
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2022-12-13
"روسآتوم" الروسية.. بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 14:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 14:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 14:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact