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إقتصاد

روسيا تستعد لمد مصر بمياه من أنقى بحيرة في العالم

Lebanon 24
14-12-2022 | 02:00
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تستعد شركة "بايكال" الروسية لمد السوق المصري بأجود أنواع المياه على الإطلاق، والتي تستخرج من أنقى بحيرة في العالم في روسيا.

وكشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT أن شركة "بايكال" من ضمن الشركات التي تقوم باستخراج المياه عالية النقاء، من أعمق بحيرة في العالم "بايكال" الروسية، التي يصل عمقها إلى 1500 متر، حيث تستخرج المياه عن طريق مواسير على عمق 400 متر أسفل سطح البحيرة.
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وأوضح البلتاجي أنه بعد استخراج المياه يتم وضعها في "تانكات" مخصصة للحفاظ على نقاءها وجودتها، وترغب الشركة الروسية في تواجد هذه المياه في مصر وتصديرها لباقي دول المنطقة مباشرة أو عن طريق القاهرة، كما أنها ستتواجد في المحلات والمناطق الفاخرة على مستوى مصر.

وتعد بحيرة بايكال في سيبيريا ليست بحيرة عادية. يبلغ عرضها 49 ميلاً (78.8 كيلومترًا) وطولها 395 ميلًا (635 كيلومترًا) ، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم. ومع تاريخ يعود إلى 25 مليون سنة فهي أيضا الأقدم على الأرض. لكن الحجم والعمر ليسا الشيء الوحيد الذي يجعل هذه البحيرة فريدة."RT"


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