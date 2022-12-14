وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن ارتفاع إنتاج الذهب الأسود في روسيا

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أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر تشرين الثاني الماضي صعد بواقع 90 ألف برميل يوميا، إلى 11.07 مليون برميل يوميا.ولكن الوكالة توقعت في تقرير لها تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات في روسيا في الشهر الجاري (ديسمبر 2022) بواقع 400 ألف برميل.وأشارت الوكالة إلى نمو الإنتاج في تشرين الثاني 2022 جاء بفضل نمو الإنتاج من مشروع "سخالين -1"، الذي تديره الآن شركة "روس نفط"، أكبر شركة نفط روسية، والتي حلت في المشروع مكان الشركة الأمريكية "إكسون".وعن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في 2023، قالت الوكالة إن الإنتاج قد ينخفض في ديسمبر الجاري بنحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات منتجات النفط الروسية عبر البحر.وفي 5 كانون الاول الجاري، دخلت حيز التنفيذ عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.من جهتها أكدت موسكو مرارا وتكرارا إنها لن تقبل سقفا للسعر وتدرس الآن أفضل السبل للرد على إجراء الدول الغربية.