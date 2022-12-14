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إقتصاد
هل ستستمر أميركا ببيع الغاز بأسعار مرتفعة حتى بعد نهاية الأزمة الأوكرانية؟
Lebanon 24
14-12-2022
|
16:00
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صرح المدير التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية Energie، ويرنر شتاينكر، بأن الولايات المتحدة، ستبقي أسعار الغاز مرتفعة، حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.
وأوضح شتاينكر، لصحيفة OÖNachrichten، أن أسعار الطاقة لن تنخفض بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، لأن الولايات المتحدة ستبيع الغاز المسال للدول الأوروبية بأسعار مرتفعة، نقدا وبنظام العقود الطويلة، بحيث تصل مدة العقد إلى 20 عاما.
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وأضاف، أن واشنطن تسعى لاستمرار الأزمة الأوكرانية لأطول فترة ممكنة، لإضعاف روسيا، ومنع التقارب بين موسكو وأوروبا، وجني المليارات من بيع الغاز، والأسلحة.
وصرح نائب مستشار النمسا السابق، هاينز كريستيان ستراش، في وقت سابق، أن النمسا ستعاني من نقص خطير في إمدادات الغاز، بسبب ارتفاع الأسعار، ونقص الاحتياطات التي لا يتم تجديدها.
(روسيا اليوم)
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