لأول مرة منذ آذار.. الفيدرالي الأميركيّ يُخفّف وتيرة رفع الفائدة

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في خطوة تتفق مع التوقعات، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر آذار الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال تشرين الثاني بأقل وتيرة في نحو عام.وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وكانت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.