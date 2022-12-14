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إقتصاد

فرنسي يخطف لقب أغنى رجل في العالم من ماسك.. من هو؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:14
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لم يعد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تنازل عن هذا اللقب لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو في ختام الاثنين 12 كانون الأول، وفقًا لمجلة Forbes.

 

وأنهت أسهم Tesla جلسة الاثنين 12 كانون الأول منخفضة بنحو 6.3%، فيما تراجعت قيمتها بأكثر من النصف هذا العام جزئيًا بسبب عمليات البيع التي تسارعت في أعقاب استحواذ ماسك على Twitter في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

 

وتبلغ ثروة ماسك - المرتبطة في الغالب بأسهم Tesla - نحو 178.7 مليار دولار، وهي مدفوعة بالارتفاع الكبير في سعر سهم شركة صناعة السيارات، والذي ارتفع بأكثر من 1000% في غضون عامين.

 

على الجانب الآخر، تبلغ قيمة ثروة أرنو نحو 190.2 مليار دولار ، وفقًا لـForbes.

 

وفقًا لبيانات FactSet، يمتلك ماسك حاليًا 14.11% من أسهم Tesla القائمة بقيمة سوقية تبلغ 530 مليار دولار، فيما يمتلك ماسك أيضًا أكثر من 40% من أسهم SpaceX ، مضيفًا المليارات على الورق إلى صافي ثروته، بناءً على تقييم السوق الخاص بقيمة 125 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2022.

 

في عام هبوطي للأسهم، انخفضت أسهم LVMH بنسبة 1.5% فقط في عام 2022، ويقع مقر LVMH في باريس وهي مدرجة في Euronext Paris.

(cnbc)

 

 

 

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