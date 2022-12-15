بعد تخطيه عتبة الـ43 الف ليرة.. على هذه التسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 43000 و43100 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43050 و43150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.