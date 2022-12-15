19
o
بيروت
22
o
طرابلس
-8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد تخطيه عتبة الـ43 الف ليرة.. على هذه التسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
15-12-2022
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 43000 و43100 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43050 و43150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية أنجزت إجراءاتها لتوحيد سعر الصرف.. بوشكيان: الدولار الجمركي يحمي الصناعة
Lebanon 24
وزارة المالية أنجزت إجراءاتها لتوحيد سعر الصرف.. بوشكيان: الدولار الجمركي يحمي الصناعة
15/12/2022 18:39:41
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟
Lebanon 24
متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟
15/12/2022 18:39:41
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
15/12/2022 18:39:41
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
15/12/2022 18:39:41
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة هروب كبار الصرافين في بيروت؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب كبار الصرافين في بيروت؟
15:52 | 2022-12-14
14/12/2022 03:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّة فازت بأكثر من 18 مليار ليرة (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيّة فازت بأكثر من 18 مليار ليرة (فيديو)
12:47 | 2022-12-14
14/12/2022 12:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
16:19 | 2022-12-14
14/12/2022 04:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
02:45 | 2022-12-15
15/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
"المركزي" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
12:40 | 2022-12-14
14/12/2022 12:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-12-15
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
08:12 | 2022-12-15
للعسكريين والعاملين في القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة عن الرواتب
08:00 | 2022-12-15
أزمة تواجه السياح الروس خلال سفرهم لمصر.. ما القصة؟
06:44 | 2022-12-15
إستثمارات أوروبية ضخمة لتوثيق العلاقات بدول جنوب شرق آسيا... كم بلغت قيمتها؟
05:00 | 2022-12-15
توقعات بزيادة بطيئة في الطلب على النفط.. ما السبب؟
03:54 | 2022-12-15
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
15/12/2022 18:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact