ألمانيا تحاول التوصل إلى إعفاء من حظر استيراد الأسمدة الروسية

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تحاول ألمانيا التفاوض بشأن استثناءات من الحظر المفروض على استيراد الأسمدة الروسية وفقا لما ذكره موقع EUobserver، نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.وتابع الموقع بأن دولا أخرى في الكتلة تسعى للحصول على استثناءات من الحظر المفروض على التعامل مع صناعة التعدين الروسية.وبحسب الدبلوماسي المذكور، فقد وصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود في مناقشة العقوبات، وأضاف: "هناك خلافات في القضايا الرئيسية يصعب حلها".وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت، في 7 كانون الاول الجاري، بمقترحات بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تنص على تدابير إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات المسيرة إلى روسيا، فضلا عن توسيع قيود التصدير، خاصة بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج.