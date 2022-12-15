الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وسجّل عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 43450 و43550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 43000 و43100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.