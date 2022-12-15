الدولار يحقق مكاسب كبيرة والذهب يخسر... اليكم ما يحصل في اميركا

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وتوقع صناع السياسة بالفدرالي الأميركي المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.



وأشار رئيس المركزي الأميركي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.



وهبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار

ونزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6440 دولار.

وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.22% إلى 103.89 نقاط، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.9643 للدولار. حقق الدولار مكاسب كبيرة اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، في حين تراجعت أسعار الذهب، واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة.وتوقع صناع السياسة بالفدرالي الأميركي المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.وأشار رئيس المركزي الأميركي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.وهبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولارونزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6440 دولار.وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705.ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.22% إلى 103.89 نقاط، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.وانخفض الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6826 دولار.وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.9643 للدولار.



تراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1% اليوم الخميس بعد أن قال جيروم باول إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.



وقال كريستوفر وونج المحلل لدى "في أو سي بي سي إف إكس" إن تمسك المركزي الأميركي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية -خاصة المركزي الأميركي- القيام به من الآن فصاعدا.



ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:



هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولارا للأوقية.

ونزل البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولارا.

بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولارات. الذهب يخسرتراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1% اليوم الخميس بعد أن قال جيروم باول إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.وقال كريستوفر وونج المحلل لدى "في أو سي بي سي إف إكس" إن تمسك المركزي الأميركي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية -خاصة المركزي الأميركي- القيام به من الآن فصاعدا.ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولارا للأوقية.ونزل البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولارا.بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولارات.

أسعار النفط تقاوم

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين، على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.



وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولارا للبرميل، قبل أن تنزل قليلا خلال التداولات الصباحية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 77.24 دولارا للبرميل، قبل أن تواصل الهبوط قليلا.



وتلقت السوق دعما من توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022.





ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا. "الجزيرة"