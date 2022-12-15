3 عائلات تسيطر على القائمة.. تعرفوا إلى أغنى نساء العالم

تمكنت وريثة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز من ان تصبح أغنى امرأة في العالم، بصافي ثروة تبلغ 75.1 مليار دولار تقريباً، تليها أليس والتون في المرتبة الثانية بثروة 60.5 مليار دولار، وهي أحد أفراد أغنى عائلة في العالم، والتي تسيطر على أعمال "وول مارت"، وفي المركز الثلث، جاءت جوليا كوخ، بثروة 58.4 مليار دولار؛ فيما كانت جاكلين مارس رابع أغنى امرأة في العالم بثروة 39.3 مليار دولار.

ووفقاً لأحدث بيان للثروة حتى يوم الأربعاء الماضي، جاءت ميريام أديلسون في المرتبة الخامسة كأغنى امرأة على مستوى العالم، بإجمالي ثروة يصل إلى 31.8 مليار دولار.

واحتلت جينا رينهارت المرتبة السادسة بثروة شخصية بلغت 27.8 مليار دولار، تليها ماكنزي سكوت بثروة 27.4 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته مجلة "CEO World"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واحتلت سوزان كلاتن المرتبة الثامنة بصافي ثروة قدرها 24.7 مليار دولار. كما جاءت إيريس فونتبونا المركز التاسع بثروة 21.6 مليار دولار على قائمة أغنى 10 نساء في العالم، تليها أبيجيل جونسون رقم 10 في القائمة بثروة 20.8 مليار دولار.

وشهدت قائمة المليارات من النساء لعام 2022، سيطرة لورثة ثلاث عائلات، أبرزها مؤسسو "لوريال"، و"وول مارت"، و"مارس".

وتبلغ الثروة الإجمالية لأغنى 26 سيدة حول العالم ما يزيد عن 546 مليار دولار.

فرانسواز بيتنكور مايرز والعائلة: 75.1 مليار دولار

أليس والتون: 60.5 مليار دولار

جوليا كوخ والعائلة: 58.4 مليار دولار

جاكلين مارس: 39.3 مليار دولار

ميريام أديلسون والعائلة: 31.8 مليار دولار

جينا رينهارت: 27.8 مليار دولار

ماكنزي سكوت: 27.4 مليار دولار

سوزان كلاتن: 24.7 مليار دولار

إيريس فونتبونا والعائلة: 21.6 مليار دولار

أبيجيل جونسون: 20.8 مليار دولار

سافيتري جيندال والعائلة: 17.8 مليار دولار

ريناتا كيلنيروفا والعائلة: 16.2 مليار دولار

شارلين دي كارفالهو-هاينكن والعائلة: 15.4 مليار دولار

وانغ سو هونغ: 14.0 مليار دولار

ديان هندريكس: 13.1 مليار دولار

لورين باول الوظائف والعائلة: 12.0 مليار دولار

وو ياغون: 11.4 مليار دولار

كريستي والتون: 10.8 مليار دولار

يانغ هويان والعائلة: 10.2 مليار دولار

مارجيكي مارس: 9.8 مليار دولار

فاليري مارس: 9.8 مليار دولار

باميلا مارس: 9.8 مليار دولار

فيكتوريا مارس: 9.8 مليار دولار

كريستين راوزنغ: 9.5 مليار دولار

آن والتون: 8.9 مليار دولار

نانسي والتون: 8.4 مليار دولار

(العربية)