سام بانكمان فرايد نموذجاً.. هذه العلامات تكشف من يكذبون على المستثمرين

أثار اعتقال سام بانكمان فرايد الاثنين 12 كانون الأول من قبل سلطات جزر البهاما، تساؤلات عدة عن قدرته على الخداع والكذب على آلاف المستثمرين والمستخدمين حول العالم.

يملك مؤسسو الشركات الناشئة بداية من آدم نيومان من WeWork وحتى ترافيس كالانيك من Uber - شيئاً مشتركاً.

فتبدأ الحكاية بمؤسس غير معروف يروي قصة نجاح مثيرة للإعجاب عن شركته الناشئة، ثم فجأة وبدون مقدمات ينهار كل شيء ليكتشف الجميع انفجار فقاعة من الخداع والمبالغة وأحياناً الاحتيال.

السؤال هنا.. هل كانوا مجرد مخادعين بارعين؟ أم كانت هناك علامات تشير إلى خداعهم ومبالغاتهم لم ننتبه إليها؟

الجواب هو الأخير، كما تقول باميلا ماير ، خبيرة الخداع التي درست في جامعة Harvard ومؤلفة كتاب "اكتشاف الكذب: تقنيات مثبتة للكشف عن الخداع".

"التشوه المعرفي"

قالت ماير لـCNBC إن غالبًا ما نثق في الأشخاص الذين يقدمون "شيئًا نريده بشدة"، مثل جهاز طبي يُحتمل أن ينقذ الحياة أو وسيلة لتحقيق الثراء السريع من خلال العملات المشفرة.

وأضافت أنه من السهل الانخداع بأشياء مثل تعليم النخبة، فقد كان والدا بانكمان فرايد أساتذة قانون في جامعة Stanford، فيما تخرج هو من Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"عقلية القطيع" أيضاً عنصراً آخر غاية في الأهمية، فإذا قال الأشخاص من حولك أن شخصًا ما جدير بالثقة، فأنت تميل أكثر إلى الوثوق به.

في ما يلي "المؤشرات اللفظية الأربعة الرئيسية للخداع" وفقاً لماير والتي يمكن لأي شخص اكتشافها، سواء كنت تتحدث مع شخص ما وجهًا لوجه أو تشاهد شخصية عامة تجري مقابلة:

تصريحات احتجاجية

كن حذرًا من أي شخص يدلي بالكثير من "التصريحات الاحتجاجية"، فتخيل أنك توجه سؤالاً إلى شخص ما، لتفاجأ برفع يده مشيراً إليك بالتوقف عن الحديث، قائلاً: "سؤالك خاطئ.. دعني أخبرك لماذا".

إنه شكل من أشكال الخداع وإشارة إلى أن الشخص يحاول تجنب الرد على سؤالك، بدلاً من الرد بالأدلة التي يمكن أن توضح الأمور وتهدئ مخاوفك.

تقول ماير: "عندما يحتج شخص ما، سجل ملاحظة".

مفردات لغوية معينة

يتجنب المحتالون أحيانًا أسئلة التحقيق باستخدام طريقة حديث بمفردات معينة للتقليل من شأن أي مخاوف.

على سبيل المثال، ألقى بانكمان فرايد باللوم على قلة خبرته كمؤسس ورجل أعمال في انهيار FTX - بينما نفى تعمده الاحتيال على أي عملاء أو مستثمرين.

أما بالنسبة لأموال العملاء البالغة 8 مليارات دولار التي لا تزال مفقودة، فقد أرجع فرايد هذه المشكلة إلى "التصنيف الداخلي السيئ للحسابات المتعلقة بالبنك" في اعتذار على سلسلة تغريدات على Twitter نشرها في تشرين الثاني.

وقال فرايد إنه صُدم لما حدث في FTX، بينما نفى مرة أخرى أنه ارتكب أي عملية احتيال، في مقابلة مع CNBC الشهر الماضي.

التشتيت

ترى ماير أن الأشخاص الذين يغيرون الموضوع بشكل متكرر عند طرح أسئلة محرجة يقدمون إشارة على كذبهم ومحاولتهم الخداع، لكن يمكن للمحتالين المحترفين القيام بذلك بشكل جيد لدرجة أنك قد لا تلاحظه.

وأشارت أيضًا إلى أن فرايد غالبًا ما يستخدم المصطلحات المالية في مقابلاته، والتي تسميها "تكتيك التشتيت".

وعند عرض FTX لأول مرة على المستثمرين، قيل إن فرايد كان يلعب ألعاب الفيديو أثناء تقديم عرضه لطلب التمويل، ووصفت صحيفة The New York Times تلك الاجتماعات بأنها عروض "خذها أو اتركها".

سلوك الإقناع

لاحظ عندما يتحول الناس فجأة من كونهم متعاونين إلى "وضع الإقناع"، حيث يتحولون إلى نبرة التوسل والإقناع.

وفقاً لماير، يبدو أن هذا هو الوضع الحالي لفرايد، فشارك مؤسس FTX في العديد من المقابلات الأخيرة، في محاولة لإقناع الجمهور بأنه لم يضلل أي شخص عمدًا، وأن انهيار شركته كان ببساطة نتيجة لضعف الرقابة وارتكاب الأخطاء.

(cnbc)