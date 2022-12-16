هل تسعى واشنطن لفرض عقوبات على القطاع المالي الروسي بأسره؟

أعلن منسق الخارجية الأمريكية لسياسة العقوبات، جيمس أوبراين، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض العقوبات على القطاع المالي الروسي بأسره، مشيرا إلى أهمية مواصلة عمل السوق العالمية.

وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "نحن ندرس باهتمام كل قائمة للبنوك في سعي لتجنب أو تخفيف الخسائر التي قد تكون إن لم يكن البنك قادرا على تنفيذ عملياته".

وتابع: "بالتالي ننظر إلى ذلك بمثابة عملية تدريجية، وليس كمحاولة قاسية واحدة لتجميد القطاع المالي الروسي بأسره دفعة واحدة".

وأضاف: "نعتقد أنه من المهم أن تستمر السوق العالمية بالعمل".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق الخميس عن إضافة مصرف "روسبنك" الروسي وشركات تابعة لمصرف "في تي بي" إلى قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

(روسيا اليوم)