الاتّحاد الأوروبي يقرّ حدّاً أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات

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أقرّ قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الخميس، فرض حدّ أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات، في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما.ومن المقرّر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول 2023.وكان إجماع الدول الـ27 ضرورياً لصدور هذا القرار الذي يضع موضع التنفيذ اتفاقاً تاريخياً توصّلت إليه العام الماضي، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حوالي 140 دولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في العالم.لكنّ إقرار هذا المشروع تأخّر بعدما عرقلته منذ بداية العام وارسو، ثم بودابست، إذ استخدمتاه، مع ملفات أخرى، ورقة ضغط في إطار مساوماتهما مع بروكسل للحصول من الاتّحاد الأوروبي على موافقته على خطتي تعاف اقتصادي تمنحهما مليارات الدولارات من الإعانات.