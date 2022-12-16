الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة مسجّلاً ما بين 43550 و43650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس تسعيرة ما بين 43400 و43500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.