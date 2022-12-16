Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن إنشاء مشروع ضخم للذهب

Lebanon 24
16-12-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1020591-638067908591552717.jpg
Doc-P-1020591-638067908591552717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر تسعى لإنشاء أول مصفاة للذهب، حيث تم تجهيز دراسة متكاملة عن أول مصفاة معتمدة في مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وقال: نسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني للاستثمار في إنشاء أول مصفاة ذهب، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.
Advertisement

وأشار إلى أن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج المعدن الأصفر.

وقال الملا: الوزارة لم تبدأ في المشروع، موضحا أن العمل يتم حاليا على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب، وسيتم عرضها للمستثمرين للمشاركة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:51 | 2022-12-16
10:49 | 2022-12-16
09:40 | 2022-12-16
08:00 | 2022-12-16
05:00 | 2022-12-16
05:00 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website