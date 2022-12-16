مصر تعلن إنشاء مشروع ضخم للذهب

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أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر تسعى لإنشاء أول مصفاة للذهب، حيث تم تجهيز دراسة متكاملة عن أول مصفاة معتمدة في مرسى علم بالصحراء الشرقية.وقال: نسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني للاستثمار في إنشاء أول مصفاة ذهب، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.وأشار إلى أن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج المعدن الأصفر.وقال الملا: الوزارة لم تبدأ في المشروع، موضحا أن العمل يتم حاليا على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب، وسيتم عرضها للمستثمرين للمشاركة.