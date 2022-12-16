أسعار النفط عالمياُ تُسجل هبوطاً ملحوظاً.. كم أصبحت؟

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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخّم بقوة.وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 2.17 دولار، أي 2.4 في المئة، لتبلغ 79.04 دولاراً عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأميركي" 1.82 دولار، أي 2.4 في المئة، لتبلغ 74.29 دولاراً.