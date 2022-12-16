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إقتصاد
"النقد الدولي" يوافق على حزمة دعم لمصر بـ3 مليارات دولار
Lebanon 24
16-12-2022
|
23:00
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أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المجلس التنفيذي التابع له، وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وتم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 تشرين الأول الماضي.
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