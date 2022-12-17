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إقتصاد

سعر الفائدة في روسيا... هذا ما قرره المصرف المركزي

Lebanon 24
17-12-2022 | 02:00
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قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 7.5% سنويا.

ولم يتأثر سعر صرف الروبل بقرار البنك المركزي هذا، حسبما أظهرت بيانات بورصة موسكو اليوم.
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وقال المركزي الروسي في بيان له إن القرارات اللاحقة بشأن سعر الفائدة سيتم اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم والتكيف الهيكلي للاقتصاد، وتقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية ورود فعل الأسواق المالية عليها.

وذكر البيان أن البنك قد ينتقل إلى تشديد سياساته في حالة حدوث زيادة إضافية في عجز الموازنة.

وأشار البيان إلى أن التضخم السنوي في روسيا ارتفع إلى 12.7% بحلول 12 ديسمبر، بعدما كان عند 12% في نوفمبر و12.6% في أكتوبر.ووفقا لتوقعات المركزي الروسي، فإنه مع استمرار السياسة النقدية الجارية، سينخفض التضخم السنوي إلى 5-7% في 2023 وسيعود إلى 4% في 2024.

ولفت البيان إلى أن البطالة في روسيا بلغت أدنى مستوى تاريخيا، وقال:

"في المرحلة الحالية، تعتبر إمكانيات توسيع الإنتاج في الاقتصاد الروسي محدودة إلى حد كبير بسبب حالة سوق العمل. وقد وصلت البطالة إلى أدنى حد تاريخي جديد. وعلى خلفية آثار التعبئة الجزئية، يتزايد نقص العمالة في العديد من القطاعات، التي يتسارع نمو الأجور الحقيقية فيها في ظل هذه الظروف، وقد يفوق نمو الإنتاجية".

وذكر البيان أن استقرار معنويات المستهلكين ساعد على إنعاش إقراض التجزئة بعد تباطؤ مؤقت في أكتوبر."وكالات"


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