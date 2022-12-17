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إقتصاد

الاتحاد الاوروبي... هل يقدم على فرض سقف لسعر الغاز الروسي؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 05:00
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كشف مصدر في بروكسل لوكالة "نوفوستي" أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حد لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب بل وحتى لا يناقش هذه المسألة.

وقال المصدر: "لا يوجد حديث عن حظر على واردات الغاز الروسي على غرار الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءاته ضد روسيا".
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وأضاف المصدر أنه رغم أن بعض الدول الأعضاء تبحث مسألة فرض قيود على سعر الغاز الروسي، فإن مثل هذه النقاشات لا تجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "المفوضية الأوروبية لا تعتزم الإصرار على اتخاذ مثل هذا القرار في المستقبل القريب، وفي هذه المرحلة ليس الحديث عن هذا الموضوع إلا جس نبض".

وفي وقت سابق، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط المنقول بحرا من روسيا عند مستوى 60 دولارا."نوفوستي"


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